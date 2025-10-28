Vorteilswelt
Sieg gegen Finnland

Österreichs Footballer verteidigen EM-Titel

Sport-Mix
28.10.2025 21:42
Titel verteidigt: Österreich jubelt!
Titel verteidigt: Österreich jubelt!(Bild: GEPA)

Österreich ist erneut Europameister im American Football. Die AFBÖ-Auswahl von Teamchef Max Sommer schlug am Dienstag in Krefeld im Finale Finnland deutlich mit 27:0 und verteidigte ihren 2023 erstmals eroberten Titel.

Auch damals hatte man sich im Endspiel in St. Pölten gegen die Finnen (28:0) klar behauptet. In Deutschland waren die Österreicher am Sonntag durch den ersten Sieg gegen den Gastgeber (30:9) ins vierte EM-Finale der Verbandsgeschichte gekommen.

(Bild: GEPA)

Auch das Endspiel gegen den fünfmaligen Europameister Finnland war eine klare Angelegenheit für die Mannschaft um Quarterback Alexander Reischl und Ex-NFL-Spieler Sandro Platzgummer. Gleich der erste Drive brachte einen Touchdown, den Yannick Mayr besorgte. Wenig später folgte der zweite von Philipp Haun, durch zwei Fieldgoals stand es nach dem ersten Viertel 14:0. Unmittelbar nach Wiederbeginn unterlief den Österreichern eine Interception, die letztlich aber folgenlos blieb. Darauf folgte eine holprige Phase der rot-weiß-roten Offensive, aber auch die ersten Punkte der großteils harmlosen Finnen blieben aus.

(Bild: GEPA)

Bronze für Italien
Nach der Halbzeitpause war es Florian Bierbaumer, der mit dem dritten Touchdown für die Vorentscheidung sorgte. Im Schlussviertel erhöhte Fabian Eder mit dem vierten Touchdown auf 27:0. Bronze sicherte sich Italien, das Deutschland im kleinen Finale 17:14 bezwang.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
