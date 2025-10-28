Vorteilswelt
DFB-Pokal

Todesfall überschattet Leipzig-Sieg in Cottbus

Fußball International
28.10.2025 22:59
Ein Fan starb beim Zutritt zum Stadion.
Ein Fan starb beim Zutritt zum Stadion.(Bild: EPA/FILIP SINGER)

Der 4:1-Sieg von RB Leipzig am Dienstag im DFB-Pokal bei Drittligist Energie Cottbus ist von einem tragischen Todesfall überschattet worden.

Ein Leipzig-Fan erlitt beim Zutritt zum Stadion einen medizinischen Notfall und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er wenig später. Als sich die Nachricht vom Tod des Anhängers im Stadion verbreitete, stellten beide Fanlager ihren Support weitestgehend ein.

Doppelpack von Baumgartner
Zum Sportlichen: ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner hat seine aktuelle Torgefährlichkeit auch im Pokal bewiesen. Der Mittelfeldmann schnürte für RB einen Doppelpack.

(Bild: EPA/FILIP SINGER)

Baumgartner erzielte in der 28. Minute per Kopf das 2:0. Wenige Minuten später erhöhte er, von der Cottbuser Defensive nach einem Freistoß erneut vernachlässigt, auf 3:0. Zur Pause wurde für den Doppeltorschützen Xaver Schlager eingewechselt. Nicolas Seiwald spielte für Leipzig bis zur 72. Minute.

