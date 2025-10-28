Todesfall überschattet Leipzig-Sieg in Cottbus

Der 4:1-Sieg von RB Leipzig am Dienstag im DFB-Pokal bei Drittligist Energie Cottbus ist von einem tragischen Todesfall überschattet worden.
Ein Leipzig-Fan erlitt beim Zutritt zum Stadion einen medizinischen Notfall und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er wenig später. Als sich die Nachricht vom Tod des Anhängers im Stadion verbreitete, stellten beide Fanlager ihren Support weitestgehend ein.
Doppelpack von Baumgartner
Zum Sportlichen: ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner hat seine aktuelle Torgefährlichkeit auch im Pokal bewiesen. Der Mittelfeldmann schnürte für RB einen Doppelpack.
Baumgartner erzielte in der 28. Minute per Kopf das 2:0. Wenige Minuten später erhöhte er, von der Cottbuser Defensive nach einem Freistoß erneut vernachlässigt, auf 3:0. Zur Pause wurde für den Doppeltorschützen Xaver Schlager eingewechselt. Nicolas Seiwald spielte für Leipzig bis zur 72. Minute.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.