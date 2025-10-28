Victim with head wounds
Dead body in the Danube: Now the next arrest
A second arrest has been made in the case of a dead man whose body was found in the New Danube in Vienna in mid-August: a 41-year-old man is suspected of being responsible for the death of the 37-year-old together with a fellow countryman who was a year older.
The dead man, who came from a homeless background, was discovered in the water near the North Bridge on August 19. Death by drowning was subsequently ruled out - not least by a post-mortem examination - but the man had been the victim of a violent crime.
Just a few days later, the handcuffs clicked for a prime suspect. A 42-year-old Pole was investigated and arrested, has been in prison ever since - and remains silent.
Second suspect more willing to talk
Now, almost two months later, the next successful investigation: another suspect was arrested on Friday of the previous week in the Favoriten district, who is also allegedly involved in the violence. In contrast to the older alleged perpetrator, however, he was more willing to talk.
The 41-year-old made a partial confession, but also incriminated his compatriot, who was one year older. According to the latest findings from the interrogation of the 41-year-old Polish man, the victim was first beaten with punches before being hit on the head with a glass bottle.
