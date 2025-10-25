44-Jähriger bei Crash mit Kastenwagen eingeklemmt

Während ein Alkotest mit dem 21-Jährigen negativ verlief, war ein solcher mit dem 44-Jährigen aufgrund der schweren Verletzungen nicht möglich. Bei ihm wurde eine Blutabnahme zur Feststellung einer möglichen Alkoholisierung angeordnet. Wie es zu diesem Unfall kam, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Unfallstelle war bis etwa 10.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.