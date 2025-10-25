44-Jähriger bei Crash mit Kastenwagen eingeklemmt

In Tannhausen (Bezirk Weiz) in der Steiermark kam es Samstagfrüh zu einem heftigen Crash: Die Lenker zweier Kastenwägen (21 und 44) kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache auf der B72. Der 44-Jährige musste aus dem Auto befreit und mit schweren Verletzungen ins LKH geflogen werden.
Heftige Bilder postete die Freiwillige Feuerwehr Landscha von ihrem Einsatz am Samstagmorgen auf der B72 (Weizer Straße): Kurz nach 7 Uhr kollidierten hier zwei Kastenwägen – das E-Call-System alarmierte die Einsatzkräfte. Der Lenker des einen Fahrzeugs, ein 21-jähriger Syrer aus Graz, konnte sich noch selbst aus dem Auto befreien. Er wurde leicht verletzt.
Für den zweiten Lenker, ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz, stellte sich die Lage deutlich dramatischer dar: Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Florianis befreit werden. Nach medizinischer Erstbehandlung wurde er vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen.
Während ein Alkotest mit dem 21-Jährigen negativ verlief, war ein solcher mit dem 44-Jährigen aufgrund der schweren Verletzungen nicht möglich. Bei ihm wurde eine Blutabnahme zur Feststellung einer möglichen Alkoholisierung angeordnet. Wie es zu diesem Unfall kam, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Unfallstelle war bis etwa 10.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.
