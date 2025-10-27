Unheimliche Unfallserie auf seifenglatter Straße

Sechs Unfälle seit Juli

Auch die Freiwillige Feuerwehr in Biedermannsdorf verzeichnet die Unfälle: Am 10. Juli wurde dort ein Pkw von der Fahrbahn geschleudert und in ein Feld katapultiert, am 13. September stürzte ein Motorradlenker schwer. Am 1. Oktober um 7 Uhr früh landeten zwei Pkw im Graben. Am 9. Oktober kam es zu einem Frontalcrash, bei dem erneut ein Fahrzeug in einem Acker endete. Nur wenige Stunden später ereignete sich an derselben Stelle ein weiterer Frontalunfall.