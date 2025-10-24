Liverpool hat offenbar Salah-Nachfolger gefunden

Neun Torbeteiligungen in acht Spielen

Semenyo steht aktuell beim AFC Bournemouth unter Vertrag, wo er es in der laufenden Premier-League-Saison in acht Einsätzen auf sechs Tore und drei Assists brachte. Was neben seiner Torgefahr für den 25-jährigen Teamspieler Ghanas spricht: Er ist sowohl am linken sowie rechten Flügel als auch als Sturmspitze einsetzbar.