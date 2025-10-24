Liverpool hat offenbar Salah-Nachfolger gefunden

Der FC Liverpool dürfte auf der Suche nach einem Nachfolger für Starspieler Mohamed Salah bereits fündig geworden sein. Wie „i Paper“ berichtet, soll der Name Antoine Semenyo ganz oben auf der Wunschliste der „Reds“ stehen.
Zwar steht Salah noch bis 2027 bei Liverpool unter Vertrag, dass er darüber hinaus an der Anfield Road bleibt, ist jedoch unwahrscheinlich. Entsprechend hat der englische Meister schon jetzt seine Fühler nach einem Nachfolger für den 33-Jährigen ausgestreckt.
Neun Torbeteiligungen in acht Spielen
Semenyo steht aktuell beim AFC Bournemouth unter Vertrag, wo er es in der laufenden Premier-League-Saison in acht Einsätzen auf sechs Tore und drei Assists brachte. Was neben seiner Torgefahr für den 25-jährigen Teamspieler Ghanas spricht: Er ist sowohl am linken sowie rechten Flügel als auch als Sturmspitze einsetzbar.
Aufgrund einer Ausstiegsklausel in Semenyos Vertrag wäre ein Wechsel bereits im Winter realistisch. Billig wäre der Transfer für Liverpool jedoch nicht, Semenyos Marktwert liegt aktuell bei stolzen 55 Millionen Euro.
