Quarterfinals! Sinner wins Italian duel

23.10.2025 06:20
Jannik Sinner
Jannik Sinner(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Jannik Sinner beat compatriot Flavio Cobolli 6:2 and 7:6 in the round of 16 at the Erste Bank Open.

Sinner initially had an easy game in the first set after his straightforward opening victory, but then Cobolli, who will be in the hosts' line-up in Bologna in the Davis Cup quarter-finals against Austria in just under a month's time, stepped up his game.

"It was difficult, we both had our chances. But I'm happy that I won in two sets," said Sinner after the first duel with his compatriot.

Folgen Sie uns auf