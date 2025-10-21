Weinbau: „Der Jahrgang wird heuer sehr fruchtig“

Freude schon beim Austrieb

Schon mit dem Austrieb im Frühjahr waren die Weinbauern sehr zufrieden, vor allem deswegen, weil es keinen Spätfrost gegeben hatte, der im Jahr zuvor zum Beispiel im Kamptal für große Schäden gesorgt hatte. Das gesamte Jahr über gab es eine gute Wasserversorgung für die Weinstöcke, zudem auch viel Wind, der die Blätter immer wieder schnell abtrocknete. Bis in den Juli gab es ausreichend Regen, der August hatte dann besonders schönes Wetter zu bieten.