Bolivien: Zerstörte Fläche größer als Portugal

NGO: „Schlimmste Umweltkatastrophe in Geschichte Boliviens“

Häufig werden abgeholzte Flächen in Brand gesteckt, um neue Viehweiden und Ackerland zu schaffen. Die mit dem Klimawandel einhergehende Dürre begünstigt die Ausbreitung von Bränden. Boliviens Regierung rief vor zwei Wochen den nationalen Katastrophenzustand aus, um weiteres Geld zur Feuerbekämpfung bereitzustellen. Die Nichtregierungsorganisation Fundación Tierra bezeichnet 2024 als „das Jahr der schlimmsten Umweltkatastrophe in der Geschichte Boliviens“.