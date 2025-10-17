Seit 50 Jahren gemeinsam gegen die Alkoholsucht

„Im Jahr 1991 gab es einen Tag in meinem Leben, wo ich mir überlegt habe: Exitus, oder etwas gegen meine Sucht unternehmen“, schildert Peter (Name geändert). Sein Hausarzt riet ihm zu einem Besuch bei den Anonymen Alkoholikern in Graz. „Ich bin beim ersten Mal nicht ganz nüchtern gekommen. Aber ich wurde herzlich empfangen. Jeder hat gesagt, ,schön, dass du da bist’“. Peter hat es mithilfe der „AA“ und ihrem Programm geschafft: Mittlerweile ist er seit über 34 Jahren trocken.