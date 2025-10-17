Stimmenkaiser der ÖVP steigen auf die Barrikaden

Ums eigene Leiberl laufen müssen ÖVP-Kandidaten bei allen Wahlen in NÖ. Denn: Die Zahl der Vorzugsstimmen entscheidet darüber, ob man mit einem Mandat belohnt wird. Dass jedes „persönliche“ Kreuzerl gleichzeitig auch für die Partei zählt, hat der ÖVP oft Traumergebnisse gesichert – man denke nur an Erwin Pröll, der 2008 allein mehr als 303.000 Namensstimmen einfuhr und damit unangefochtener Vorzugsstimmenkaiser ist.