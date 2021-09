Diättipp: Ausgeschlafene haben weniger Heißhunger

Klar, wer tagsüber kalorienreiche Mahlzeiten, Snacks und Limo in sich hineinstopft, wird auch nicht dünner, selbst wenn er das ganze Wochenende durchschläft. Im Gegenteil, denn dann fehlt die Bewegung. Wenn man sich aber bewusst ernährt und beim Wunsch nach Gewichtsverlust die Energiezufuhr vernünftig drosselt, sollte man dazu auch auf ausreichend Schlaf achten. An der Medizinischen Universität von Chicago (University of Chicago Sleep Research Laboratory) in den USA wurde ein Test ins Schlaflabor verlegt, der diese Annahme belegt.