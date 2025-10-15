„Viele Orte sind nur mehr eine Schlafstätte“

Kaum junge Menschen leben heute noch in der Gemeinde, wo sie aufgewachsen sind. Und jene Generation, die geblieben ist, wird heutzutage viel älter als früher. Was dabei heraus kommt: Gemeinden, die aussterben, schwer zu beleben sind und ältere Menschen, die dort einsam werden. Hannes Heissl vom Institut für Gesellschaftlichen Wandel (IGW) beschäftigt sich schon länger mit modernen Wohnbau-Konzepten für den ländlichen Raum. „Der Anteil der über 65-jährigen könnte 2040 bereits ein Drittel von der gesamten Bevölkerung in Niederösterreich ausmachen“, sagt er.