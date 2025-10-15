Aus dem Rollstuhl ins Seil, dann fliegt die Rakete

Angelino Zeller, vierfacher Weltmeister im Paraklettern, kombiniert seine immense Oberkörperkraft mit gezielten Schwüngen der zusammengebundenen Beine: „Ich kann die Hüftbeuger wie ein Pendel benutzen.“ So kommt er in der Kletterwand von einem Griff zum nächsten und vollführt in einem atemberaubenden Tempo unglaubliche Serien von einarmigen Klimmzügen. Der Spitzname des Steirers in der internationalen Szene lautet nicht umsonst „Die Rakete“.