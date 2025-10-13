Blut im Urin und in der Dusche zusammengebrochen

„Mir ging es überhaupt nicht gut“

„Wer sich den Crash anschaut, findet ihn vielleicht gar nicht so spektakulär, aber ich bin in eine Betonwand eingeschlagen. Ich habe mir beide Knie angeschlagen und konnte danach kaum laufen“, schilderte Ocon. Besonders am Tag danach habe er die Folgen des Aufpralls zu spüren bekommen. „Ich bin in der Dusche zusammengebrochen. Ich habe das Gleichgewicht verloren und bin hingefallen, mir ging es überhaupt nicht gut. Ich hatte Blut im Urin, das war wirklich nicht schön.“