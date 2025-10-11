Mann geriet mit Hand in Tischkreissäge

Am Samstag kam es in einer Tenne in Pöllauberg zu einem schweren Arbeitsunfall: Ein Mann geriet mit seinen Fingern in das Sägeblatt einer Tischkreissäge. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen.
Gegen 15.15 Uhr am Samstagnachmittag war ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf einem Bauernhof in Pöllauberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) mit Brennholzarbeiten beschäftigt. Mithilfe einer Tischkreissäge zerkleinerte er Stückholz, als er mit mehreren Fingern der linken Hand in das rotierende Sägeblatt geriet und sich schwer verletzte.
Mit Helikopter ins Krankenhaus
Trotz der Verletzung konnte sich der 62-Jährige selbstständig in den Hof bewegen, wo er von einer Mitbewohnerin bemerkt wurde. Sie setzte sofort die Rettungskette in Gang und verständigte die Einsatzkräfte. Nach der notärztlichen Versorgung am Unfallort wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Es liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.
