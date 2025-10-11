Mann geriet mit Hand in Tischkreissäge

Mit Helikopter ins Krankenhaus

Trotz der Verletzung konnte sich der 62-Jährige selbstständig in den Hof bewegen, wo er von einer Mitbewohnerin bemerkt wurde. Sie setzte sofort die Rettungskette in Gang und verständigte die Einsatzkräfte. Nach der notärztlichen Versorgung am Unfallort wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Es liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.