Leon Chen

Junger Grazer bricht einen Rekord am Schachbrett

Steiermark
11.10.2025 18:00
Leon Chen verbringt Stunden über Stunden am Schachbrett
Leon Chen verbringt Stunden über Stunden am Schachbrett(Bild: Jauschowetz Christian)

Mit 10 Jahren ist Chicheng Leon Chen aus Graz der jüngste Österreicher, der jemals den Titel „Candidate Master“ erringen konnte – weitere Ziele hat er schon ins Auge gefasst. Und er hat auch schon eine Klasse übersprungen.

0 Kommentare

Wenn Chicheng Leon Chen nach einem langen Schultag im Gymnasium nach Hause kommt, warten nicht Spielekonsolen oder der Fernseher, sondern ein Schachbrett. Ein bis zwei Stunden an einem Schultag, in den Ferien auch vier, fünf oder sechs Stunden verbringt der Zehnjährige mit dem schwarz-weiß karierten Brett. „Schach macht mir einfach Spaß“, sagt Leon. „Es ist lustig und spannend, weil man nachdenken muss.“

Leon ist mit seinen zehn Jahren aber bereits mehr als nur ein Hobby-Spieler. Im August hat er bei einem Turnier den ersten von vier internationalen Titeln errungen und darf sich nun „Candidate Master“ nennen. Damit ist er der jüngste Österreicher, dem das jemals gelungen ist. Außerdem hat er als jüngster Spieler aller Zeiten am ersten Brett der Grazer Schachgesellschaft in der Landesliga gespielt. „Der nächstjüngste Österreicher, der ähnlich gut ist wie Leon, ist ein 14-jähriger Wiener“, sagt Leons Trainer Gert Schnider.

Trainer Gert Schnider: „Leon hat schon als Kindergartenkind bei Turnieren gegen drei Jahre ...
Trainer Gert Schnider: „Leon hat schon als Kindergartenkind bei Turnieren gegen drei Jahre ältere Kinder gewonnen.“(Bild: Jauschowetz Christian)

Angefangen hat Leon wie so viele andere Schachspieler in Corona-Zeiten. „Mit sechs Jahren habe ich ihn getroffen“, denkt Schnider zurück. Der Boom, den das Virus und die Netflix-Serie „Das Damengambit“ ausgelöst haben, hält noch heute an – die steirischen Schachvereine verzeichnen allesamt Zulauf. „Manche Spieler lernen früh. Aber Leon hat schon als Kindergartenkind bei Turnieren gegen drei Jahre ältere Kinder gewonnen“, sagt Schnider. Der Unterschied zu den meisten Spielern in dem Alter? „Er hat nachgedacht, statt einfach zu ziehen. Ich war davon beeindruckt, wie konzentriert und ruhig er war.“

Leons Kinderzimmer ist voller Medaillen und Pokale
Leons Kinderzimmer ist voller Medaillen und Pokale(Bild: Jauschowetz Christian)

Klavier und Tennis sind seine Leidenschaften
Leon, dessen Eltern vor seiner Geburt aus China nach Österreich ausgewandert sind, hat mittlerweile auch eine Klasse übersprungen. Sein Lieblingsfach? „Physik interessiert mich“, sagt er. „Meine Freunde kennen sich leider mit Schach nicht aus, aber ich spiele auch Klavier, Tennis und fahre Ski.“

Sein nächstes Ziel hat der Bub schon vor Augen: Vor seinem zwölften Geburtstag will er „Fide Master“ werden. Und irgendwann Großmeister des Schachsports.

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Steiermark

