Junger Grazer bricht einen Rekord am Schachbrett

Leon ist mit seinen zehn Jahren aber bereits mehr als nur ein Hobby-Spieler. Im August hat er bei einem Turnier den ersten von vier internationalen Titeln errungen und darf sich nun „Candidate Master“ nennen. Damit ist er der jüngste Österreicher, dem das jemals gelungen ist. Außerdem hat er als jüngster Spieler aller Zeiten am ersten Brett der Grazer Schachgesellschaft in der Landesliga gespielt. „Der nächstjüngste Österreicher, der ähnlich gut ist wie Leon, ist ein 14-jähriger Wiener“, sagt Leons Trainer Gert Schnider.