Erotik-Podcasts: Mit Fantasie zum „Ohrgasmus“

Es ist ein Riesengeschäft – die Vorliebe von Frauen für Erotik zum Hören. Denn weibliche Lust entsteht im Ohr. Was die Erotik-Podcasts ausmacht und warum sie so erfolgreich sind - die „Krone“ befragte eine Expertin und weiß, worauf das weibliche Geschlecht so richtig abfährt.