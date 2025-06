Buchvorlagen waren gestern: Aus Podcast wird Serie

Es gibt wohl kaum eine Unterhaltungs-Branche, die in den letzten Jahren einen stärkeren Boom erfuhr als der True-Crime-Podcast. Geschichten über wahre Verbrechen, mit wohligem Schauer für ein perfektes Hörerlebnis erzählt, sind weiterhin die beliebteste Podcast-Sparte. „Firebug“ erzählte die Geschichte eines Brandstifters in Kalifornien – offenbar so gut, dass AppleTV+ daraus gleich eine Serie machen wollte. Und da beim Handy-Riesen Geld kaum eine Rolle spielt, holte man Schriftsteller Dennis Lehane ins Boot, der aus dem Audiomaterial Serienstoff machen sollte. Wer braucht schon Bestseller-Vorlagen, auf die man jahrelang warten muss, wenn man auf rasch aufgenommene Podcastfolgen zugreifen kann?