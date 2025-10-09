17-jährige Mopedlenkerin verletzt: Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen kam eine 17-Jährige auf der Grazer Ragnitzstraße zu Sturz und verletzte sich schwer. Ein 16-jähriger Radfahrer dürfte ihr den Weg abgeschnitten haben. Zeugen werden gesucht!
Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 16-jähriger Grazer mit seinem Fahrrad die Ragnitzstraße stadteinwärts, als es zu dem Unfall kam. Er bog unmittelbar vor einer 17-jährigen Grazerin am Moped in den Berthold-Linder-Weg – die Mopedlenkerin bremste stark ab, um eine Kollision zu verhindern.
Unterschiedliche Angaben zum Unfall
Die 17-Jährige kam dabei zu Sturz und verletzte sich schwer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten nicht. Weil es unterschiedliche Auffassungen zum Unfall gibt, werden jetzt Zeugen gesucht.
Hinweise bitte an die Verkehrspolizeiinspektion Graz melden: 059133 654110.
