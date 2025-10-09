17-jährige Mopedlenkerin verletzt: Zeugen gesucht

Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 16-jähriger Grazer mit seinem Fahrrad die Ragnitzstraße stadteinwärts, als es zu dem Unfall kam. Er bog unmittelbar vor einer 17-jährigen Grazerin am Moped in den Berthold-Linder-Weg – die Mopedlenkerin bremste stark ab, um eine Kollision zu verhindern.