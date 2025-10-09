Experten-Tipp: So kommen Läufer perfekt ins Ziel

Wie oft soll ich trainieren? Wie viele Laufschuhe braucht es in der Vorbereitung oder mit welcher Taktik komme ich am schnellsten ins Ziel? Es sind Fragen, die passionierte Läufer beschäftigen. Vor allem vor Großereignissen wie dem Marathon am Sonntag in Graz. Die „Krone“ fragte bei Rekordläufer Markus Hartinger nach den besten Tipps.