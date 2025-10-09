Experten-Tipp: So kommen Läufer perfekt ins Ziel

Irre Geschichten, die nur der Fußball schreibt
Wie oft soll ich trainieren? Wie viele Laufschuhe braucht es in der Vorbereitung oder mit welcher Taktik komme ich am schnellsten ins Ziel? Es sind Fragen, die passionierte Läufer beschäftigen. Vor allem vor Großereignissen wie dem Marathon am Sonntag in Graz. Die „Krone“ fragte bei Rekordläufer Markus Hartinger nach den besten Tipps.
Über 13.000 Anmeldungen für den Marathon in Graz. Zuletzt in Berlin waren sogar 50.000 Läufer am Start. Der Halbmarathon in Wien, der erst im April steigt, ist bereits jetzt schon ausverkauft. Der Sport boomt und ist beliebter denn je.
