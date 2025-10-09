Ex-Weltrekordlerin wegen Diebstahls gesperrt

Die italienischen Schwimmerinnen Benedetta Pilato und Chiara Tarantino sind nach einem pikanten Vorfall ab sofort für 90 Tage gesperrt worden. Dies teilte Italiens Schwimmverband (FIN) mit.
Hintergrund der Entscheidung ist Medienberichten zufolge die Festnahme der beiden in diesem August am Flughafen von Singapur wegen des Diebstahls von Kosmetikprodukten im Duty-Free-Bereich. Die beiden erwischte es nach der Singapur-WM auf der Rückreise von einem Bali-Urlaub.
Nur Gratisproben
Die Sportlerinnen verpassen nun die Kurzbahn-EM im Dezember in Polen. Die Disziplinarmaßnahme wurde unter Berücksichtigung des Geständnisses der beiden verhängt. Tarantino soll ätherische Öle in Pilatos Tasche gesteckt haben. Bei der Festnahme behauptete Ex-Weltrekordlerin Pilato (50 m Brust), die Öle für Gratisproben gehalten zu haben, so die Zeitung „La Repubblica“. Die beiden wurden von den Behörden kurzzeitig festgehalten, konnten jedoch mit Unterstützung der italienischen Botschaft das Land verlassen.
