Ex-Weltrekordlerin wegen Diebstahls gesperrt

Nur Gratisproben

Die Sportlerinnen verpassen nun die Kurzbahn-EM im Dezember in Polen. Die Disziplinarmaßnahme wurde unter Berücksichtigung des Geständnisses der beiden verhängt. Tarantino soll ätherische Öle in Pilatos Tasche gesteckt haben. Bei der Festnahme behauptete Ex-Weltrekordlerin Pilato (50 m Brust), die Öle für Gratisproben gehalten zu haben, so die Zeitung „La Repubblica“. Die beiden wurden von den Behörden kurzzeitig festgehalten, konnten jedoch mit Unterstützung der italienischen Botschaft das Land verlassen.