Herzlichkeit ist Trumpf auf der Aldranser Alm

Tirol
10.10.2025 17:00
Wirtin Johanna Putz begrüßt auch im Oktober noch Gäste.
Wirtin Johanna Putz begrüßt auch im Oktober noch Gäste.(Bild: Peter Freiberger)

Ein Klassiker bei Innsbruck stellt dieses Mal unser Ziel dar. Die urtümliche Aldranser Alm unterhalb von Patscherkofel bzw. Glungezer hat noch bis mindestens Ende Oktober geöffnet.

Im Ortszentrum von Aldrans hält man sich links, fährt hinauf und später die Rinner Straße nach oben bis zum Kreisverkehr „Fagslung“ (schon kurz vorher rechts Abstellmöglichkeiten auf dem Parkdeck).

Östlich des Kreisverkehrs ist die Aldranser Alm angeschrieben. Wir wandern nun durch zwei Siedlungen hindurch und erreichen freie Wiesen. Der Patscherkofel oberhalb zieht die Blicke auf sich, der Asphaltweg mündet später in den Wald – hier beginnt der Forstweg.

Zuletzt war die auf der anderen Inntalseite liegende Nordkette noch schneebedeckt.
Zuletzt war die auf der anderen Inntalseite liegende Nordkette noch schneebedeckt.(Bild: Peter Freiberger)

Der schlängelt sich gemütlich im Wald einige Kurven nach oben. An einer unbezeichneten Routengabelung (beim Holzstapel) heißt es gleichbleibend bzw. rechts weiter – die Strecke ist praktisch identisch mit der Mountainbikeroute 554.

Daten & Fakten

  • Talort: Aldrans (760 m)
  • Ausgangspunkt: (nicht bezeichneter) kostenloser Parkplatz neben der Bushaltestelle „Fagslung“ (890 m) an der Rinner Straße (beim Kreisverkehr „Fagslung“); am Wochenende alternative Parkmöglichkeiten auf dem Parkdeck der „Bartenbach Academy“
  • Strecke: asphaltierter Fahrweg, Forstweg
  • Ausrüstung: feste Schuhe
  • Voraussetzung: Kondition, Grundmaß an Ausdauer
  • Kinder: ab dem Babyalter
  • Mountainbuggy: bedingt
  • Einkehrmöglichkeit: Aldranser Alm (1511 m), Donnerstag Ruhetag, bis mindestens 26. Oktober geöffnet, T 0681/20499402, www.aldranseralm.at
  • Öffis: Linienbus von Innsbruck direkt zum Ausgangspunkt (Haltestelle „Fagslung“)
  • Höhenunterschied: rund 600 Höhenmeter
  • Länge: rund 5,5 Kilometer (Parkplatz beim Kreisverkehr – Aldranser Alm)
  • Gehzeit: rund 2 bzw.1 3/4 Stunden (Auf- bzw. Abstieg)

In gut 1300 Metern ist unser Ziel dann an einer Wegteilung zweimal angeschrieben. Hier nehmen wir links den empfohlenen, deutlich kürzeren Fußweg, der freilich ebenfalls als Forststraße weiter verläuft.

Für den Fall der Fälle – auf der Aldranser Alm wird bereits Glühwein kredenzt.
Für den Fall der Fälle – auf der Aldranser Alm wird bereits Glühwein kredenzt.(Bild: Peter Freiberger)

1,5 Kilometer stehen noch bevor, bald öffnet sich so richtig der eindrucksvolle Blick hinunter nach Innsbruck. Jetzt fehlen nur wenige Schritte zur Alm.

Die liegt zwar nicht auf der Sonnenseite, am prognostiziert recht sonnigen Wochenende sitzt man dort auf der Terrasse aber dennoch sicher fein. Alternativ wärmt der Kachelofen die urige, gemütliche Stube. Speis und Trank sind erstklassig, als Gast fühlt man sich hier außerdem willkommen.

Mit gutem Gefühl geht es schließlich entlang der Aufstiegsroute zurück.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Tirol

