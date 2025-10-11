Gemeinde wird 1000 Jahre alt und sucht Investoren

Zukunft der Bürgeralm ist ungewiss

Aflenz steht vor allem für Wald, Wandern, Biking, Flugsport – und, aktuell etwas ungewiss, für alpinen Wintersport. In den nächsten Wochen soll geklärt werden, ob es nach dem Ausstieg von Stefan Pierer in diesem Winter zu einem Liftbetrieb auf der Aflenzer Bürgeralm kommen wird. Lenger: „Wir haben von der Bürgeralm in der Vergangenheit immer sehr gut gelebt. Momentan gibt es ein Fragezeichen, denn die Lösung mit Mariazell hat sich leider zerschlagen. So sind wir im Moment ein Wackelkandidat und versuchen, dass man irgendwie einen Liftbetrieb zuwege bringt.“