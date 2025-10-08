IMMERSIUM:Wien – Holen Sie sich Ihr Gratis-Ticket!

Mitreißend, interaktiv, lehrreich

Auf drei Etagen und mehr als 1.100 Quadratmetern bietet „Planet der Tiere“ weit mehr als eine herkömmliche Ausstellung. Jede Szene lädt zum Staunen ein: Elefanten durchqueren die Savanne, Vögel ziehen am Himmel vorbei und man selbst steht mitten im Geschehen. „Planet der Tiere“ verbindet Wissen und Emotion auf einzigartige Weise und schafft Bewusstsein für den Schutz der Natur und ihrer Bewohner.