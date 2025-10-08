IMMERSIUM:Wien – Holen Sie sich Ihr Gratis-Ticket!

Ein Erlebnis für alle Sinne – und jetzt exklusiv für Krone-Leser und Leserinnen kostenlos! Beim großen „Krone“-Lesertag im IMMERSIUM:Wien können die ersten 500 Besucher die spektakuläre Ausstellung „Planet der Tiere“ völlig gratis erleben.
Im IMMERSIUM:Wien, Österreichs erstem permanenten immersiven Multimedia-Museum, wird die Tierwelt zum beeindruckenden Erlebnis. Die Ausstellung entführt in faszinierende Lebensräume unseres Planeten – von den eisigen Weiten der Arktis über dichte Regenwälder bis hin zu farbenprächtigen Korallenriffen. Riesige 360°-Projektionen mit beeindruckender 24K-Auflösung, eindrucksvolle Soundwelten und eine Vielzahl an interaktive Stationen machen die Natur hautnah erlebbar.
Mitreißend, interaktiv, lehrreich
Auf drei Etagen und mehr als 1.100 Quadratmetern bietet „Planet der Tiere“ weit mehr als eine herkömmliche Ausstellung. Jede Szene lädt zum Staunen ein: Elefanten durchqueren die Savanne, Vögel ziehen am Himmel vorbei und man selbst steht mitten im Geschehen. „Planet der Tiere“ verbindet Wissen und Emotion auf einzigartige Weise und schafft Bewusstsein für den Schutz der Natur und ihrer Bewohner.
Jetzt Gratis-Ticket sichern!
Holen Sie sich Ihr Ticket für den „Krone“-Lesertag am Donnerstag, 23. Oktober 2025 direkt im IMMERSIUM:Wien- Webshop mit dem Buchungscode KRONE.
Schnell sein lohnt sich – die Gratis-Tickets sind heiß begehrt und nur solange verfügbar, wie der Vorrat reicht!
Planet der Tiere – Die immersive Ausstellung
📍IMMERSIUM:Wien, 1. Habsburgergasse 10
📅 Termin: Donnerstag, 23. Oktober 2025
🎟️Tickets direkt im IMMERSIUM-Webshop unter www.immersium.com
AKTIONSCODE: KRONE
⏰ Gültig für Sessions zwischen 14:00 und 18:00 Uhr
Ticketarten: „Vollpreis (13+)“ und „Ermäßigt (Kinder 4-12, Senior:innen ab 65 Jahren, Personen mit Behinderung)“, ohne Add-Ons
Nur solange der Vorrat reicht
Die Ausstellung bittet ein Erlebnis für Besucher jeden Alters – ideal für Familien, Schulklassen und alle, die die Tierwelt einmal aus einer neuen Perspektive erleben möchten. „Planet der Tiere“ ist nur noch bis 2.11 zu sehen, ab Mitte November startet ein neues Erlebnis.