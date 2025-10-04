Autofahrer in Wien mussten sich gedulden

Wegen einer Kundgebung von Abtreibungsgegnern, die ihren „Marsch fürs Leben“ absolvierten, wurde der Ring ab dem Julius-Raab-Platz gesperrt. Auf den Zufahrten und Ausweichsstrecken ging es danach nur schleppend voran. Betroffen waren vor allem der Franz-Josefs-Kai, die Vordere Zollamtsstraße, der Heumarkt, die Verbindungen rund um Karls- und Schwarzenbergplatz, die Straßenbahnlinie 2, die Rechte Wienzeile, der Rennweg, die Prinz-Eugen-Straße und die Favoritenstraße. Auch der Gürtel war keine gute Alternative.