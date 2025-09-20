Paar verletzt auf Straße: Polizei sucht SUV-Lenker

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag im Tiroler Thaur zwei Fußgänger mit einem Auto angefahren und verletzt. Der Lenker, der vermutlich mit einem schwarzen SUV mit ukrainischem Kennzeichen unterwegs war, beging Fahrerflucht. Die Polizei bittet nun um Hinweise.
Der Unfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht auf Samstag gegen 3.20 Uhr in der Solegasse in Thaur (Bezirk Innsbruck-Land). „Ein 20-jähriger Österreicher und seine 24-jährige Begleiterin wurden dort von einem Auto erfasst und verletzt“, heißt es seitens der Exekutive. Die Frau wurde in das Krankenhaus nach Hall, der Mann in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Zeuge hörte Zusammenprall
Die genauen Umstände sind noch unklar. Ein Zeuge berichtete der Polizei aber, dass er zuvor gemeinsam mit den beiden Verletzten in einem Taxi von Absam nach Thaur gefahren sei. Als das Taxi bei der Isserbrücke anhielt und er ausstieg, hörte er plötzlich einen lauten Zusammenprall. Kurz darauf sah er die beiden Personen verletzt auf der Fahrbahn liegen.
Vor Verletzten gewendet
In unmittelbarer Nähe bemerkte er einen schwarzen SUV mit ukrainischem Kennzeichen, der vor den Verletzten gewendet hatte. Der Zeuge versuchte, den Lenker durch Schläge auf der Seitenscheibe zum Anhalten zu bewegen. Dieser fuhr aber mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Absam davon. Der Mann alarmierte die Rettungskräfte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Pkw blieb bisher ohne Erfolg.
Weitere Zeugen gesucht
Die Polizeiinspektion Hall in Tirol (Telefon 059133/7110) sucht nun nach weiteren Zeugen des Unfalls. Gefahndet wird nach einem schwarzen SUV, vermutlich der Marke Nissan, mit ukrainischem Kennzeichen. Die bekannten Fragmente des Kennzeichens lauten (UA) AAKK.
