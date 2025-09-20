Paar verletzt auf Straße: Polizei sucht SUV-Lenker

Zeuge hörte Zusammenprall

Die genauen Umstände sind noch unklar. Ein Zeuge berichtete der Polizei aber, dass er zuvor gemeinsam mit den beiden Verletzten in einem Taxi von Absam nach Thaur gefahren sei. Als das Taxi bei der Isserbrücke anhielt und er ausstieg, hörte er plötzlich einen lauten Zusammenprall. Kurz darauf sah er die beiden Personen verletzt auf der Fahrbahn liegen.