Franz Hörl kehrt jetzt in den Nationalrat zurück

Vorzeichen änderten sich zugunsten Hörls

Dann änderten auch noch bestimmte Grundlagen zugunsten des streitbaren Zillertalers: Mit der Regierungsbeteiligung der ÖVP gelangten einige zu höheren Weihen, andere traten zurück. Jetzt hat die ehemalige Familienministerin Susanne Raab ihren Rückzug aus dem Parlament bekannt gegeben. Sie wird ab 1. Jänner 2026 Generaldirektorin für die europäische Migrationsorganisation ICMPD. Hörl kehrt daher am 24. September in den Nationalrat zurück und wird dort angelobt.