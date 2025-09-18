Franz Hörl kehrt jetzt in den Nationalrat zurück

Wird er wie gewohnt seine Meinungen unverblümt kundtun? Der Zillertaler Hotelier und Seilbahner Franz Hörl steht vor einem Comeback im Nationalrat. Möglich macht das der Verzicht einer Parteikollegin . . .
Die Voraussetzungen waren nicht die besten: Bei der Nationalratswahl 2024 schien Franz Hörl am zunächst hoffnungslosen Platz 21 der Bundesliste auf. Dann sprach Landeshauptmann und ÖVP-Parteikollege Anton Mattle ein Machtwort und Hörls Ausgangsposition verbesserte sich. Bei der Wahl errang er 4173 Vorzugsstimmen.
Vorzeichen änderten sich zugunsten Hörls
Dann änderten auch noch bestimmte Grundlagen zugunsten des streitbaren Zillertalers: Mit der Regierungsbeteiligung der ÖVP gelangten einige zu höheren Weihen, andere traten zurück. Jetzt hat die ehemalige Familienministerin Susanne Raab ihren Rückzug aus dem Parlament bekannt gegeben. Sie wird ab 1. Jänner 2026 Generaldirektorin für die europäische Migrationsorganisation ICMPD. Hörl kehrt daher am 24. September in den Nationalrat zurück und wird dort angelobt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.