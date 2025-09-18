Vorteilswelt
Wegen Raab-Verzicht

Franz Hörl kehrt jetzt in den Nationalrat zurück

Tirol
18.09.2025 22:05
Franz Hörl feier im Nationalrat ein Comeback.
Franz Hörl feier im Nationalrat ein Comeback.(Bild: Birbaumer Christof)

Wird er wie gewohnt seine Meinungen unverblümt kundtun? Der Zillertaler Hotelier und Seilbahner Franz Hörl steht vor einem Comeback im Nationalrat. Möglich macht das der Verzicht einer Parteikollegin . . .

0 Kommentare

Die Voraussetzungen waren nicht die besten: Bei der Nationalratswahl 2024 schien Franz Hörl am zunächst hoffnungslosen Platz 21 der Bundesliste auf.  Dann sprach Landeshauptmann und ÖVP-Parteikollege Anton Mattle ein Machtwort und Hörls Ausgangsposition verbesserte sich. Bei der Wahl errang er 4173 Vorzugsstimmen.

Vorzeichen änderten sich zugunsten Hörls
Dann änderten auch noch bestimmte Grundlagen zugunsten des streitbaren Zillertalers: Mit der Regierungsbeteiligung der ÖVP gelangten einige zu höheren Weihen, andere traten zurück. Jetzt hat die ehemalige Familienministerin Susanne Raab ihren Rückzug aus dem Parlament bekannt gegeben. Sie wird ab 1. Jänner 2026 Generaldirektorin für die europäische Migrationsorganisation ICMPD. Hörl kehrt daher am 24. September in den Nationalrat zurück und wird dort angelobt.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Tirol

Folgen Sie uns auf