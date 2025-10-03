Große Bühne für Osttiroler Firma auf Design Week

Firma mit Tradition und alter Handwerkskunst

Das Unternehmen mit 85 Mitarbeitern wird mittlerweile in der vierten Generation geführt. Bislang realisiert man kleine bis große Interieur-Projekte, fertigt luxuriöse Holzbadewannen an und designt eigene Möbellinien, die bereits mehrfach auf internationaler Ebene ausgezeichnet wurden. Die Möbelmanufaktur samt Tapeziererwerkstatt praktiziert auch noch altes bzw. traditionelles Handwerk. „Das über Generationen weitergegebene Wissen bildet die Basis für die Ausbildung eines Dutzends Lehrlinge auf einer Produktionsfläche von über 9000 Quadratmetern“, heißt es.