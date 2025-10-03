Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Stopplicht“-Kolumne

Teure Bruchbuden

Olympia
03.10.2025 14:02
Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über die teuren Hotel-Preise bei den Olympischen Spielen.
Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über die teuren Hotel-Preise bei den Olympischen Spielen.(Bild: Krone Kreativ)
0 Kommentare

Auf der Suche nach einem Quartier in Cortina. Vier, fünf Tage zu den Winterspielen im nächsten Februar, beim Googeln traut man seinen Augen nicht. Zimmer in Bruchbuden werden pro Nacht um 500 Euro angeboten, ein Appartement für eine größere Freundesrunde kostet bis zu 100.000 Euro.

Private Vermieter wollen mitverdienen, Einheimische wittern das Geschäft ihres Lebens. Die Preise klettern in die Höhe, Tickets, Hotelaufenthalte und Merchandising werden von Event zu Event unverschämt teurer.

Keine Relation
Absurd hohe Vorstellungen, keine Relation zum Gebotenen. Doch solange die Nachfrage gegeben ist, findet kein Umdenken statt. Ein Ende des Wuchers ist nicht in Sicht

„Dabei sein ist alles“ – der Spruch von Pierre de Coubertin, Gründer des Internationalen Olympischen Komitees, machte die Spiele groß. Doch wer dabei sein will, geht finanziell an die Belastungsgrenze.

Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
235.838 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
211.440 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
180.625 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1008 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
848 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Innenpolitik
Milliardendefizit – und keiner will schuld sein
781 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat dank der etwas besseren Konjunktur „Glück“.
Mehr Olympia
„Stopplicht“-Kolumne
Teure Bruchbuden
Als Korrespondent
US-Rapper Snoop Dogg erneut bei Olympia im Einsatz
Krone Plus Logo
Olympia 2000
25 Jahre „Seemacht Austria“! Gold-Rausch in Sydney
Judoka hört auf
Olympia-Medaillengewinner Borchashvili sagt Adieu
Berufung eingelegt
Khelif zieht wegen Gendertest vor Sportgerichtshof
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf