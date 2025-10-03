„Seele verloren!“ Legende zerreißt ManUnited

Seine Schlussfolgerung: „Das war eine Katastrophe für den Verein, aber auch für den Trainer. Ich denke, wir warten leider auf das Unvermeidliche. Niemand möchte, dass jemand seinen Job verliert, aber diese Situation muss so schnell wie möglich beendet werden.“ Am Samstag empfangen die „Red Devils“ in der Premier League Aufsteiger Sunderland – eine Mannschaft, die zeigt, was mit wesentlich weniger Mitteln möglich ist. Von den ersten sechs Spielen hat Sunderland nur eines verloren.