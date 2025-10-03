Horrende Kosten fürs Parken sorgen für Ärger

120 Euro für nur ein paar Minuten Parken muss ein Kärntner zahlen. Er hatte sein Auto auf einem Parkplatz in der Spittaler Innenstadt abgestellt, doch er merkte nicht , dass es ein privater Stellplatz war.
Immer wieder stellen Verkehrsteilnehmer ihr Auto auf einem Parkplatz in Spittal ab, der sehr teuer werden kann. Die Rede ist von einer kleinen Parkfläche nahe dem Kastner & Öhler in der Tiroler Straße.
Erst kürzlich musste ein Kärntner wieder tief in die Brieftasche greifen, weil er dort seinen Wagen abgestellt hatte. „Ich habe nur ein paar Minuten dort geparkt und muss jetzt 120 Euro zahlen. Was soll das?“, ärgert sich der Betroffene.
Tafel und Zahlterminal vorhanden
Doch laut BH Spittal sei alles rechtens. „Es handelt sich um einen Privatparkplatz. Der Eigentümer hat schon seit Jahren diesen Platz als gebührenpflichtig gekennzeichnet“, sagt Bezirkshauptmann Markus Lerch. Eine Tafel, die darauf hinweist, dass das Parken kostet, sowie ein Zahlterminal sind dort zu finden. „Es kommt aber leider immer wieder vor, dass die Leute ihr Fahrzeug abstellen, ohne zu wissen, dass sie ein Ticket ziehen müssen – und dann ist es meistens schon zu spät“, betont Lerch.
