Horrende Kosten fürs Parken sorgen für Ärger

Tafel und Zahlterminal vorhanden

Doch laut BH Spittal sei alles rechtens. „Es handelt sich um einen Privatparkplatz. Der Eigentümer hat schon seit Jahren diesen Platz als gebührenpflichtig gekennzeichnet“, sagt Bezirkshauptmann Markus Lerch. Eine Tafel, die darauf hinweist, dass das Parken kostet, sowie ein Zahlterminal sind dort zu finden. „Es kommt aber leider immer wieder vor, dass die Leute ihr Fahrzeug abstellen, ohne zu wissen, dass sie ein Ticket ziehen müssen – und dann ist es meistens schon zu spät“, betont Lerch.