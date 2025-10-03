Institutionen gehen Hand in Hand für Naturschutz

Zahlreiche Projekte umgesetzt

Die Entschädigungszahlungen, die mit der Übertragung der Jagdrechte fällig werden, stellt der Alpenverein dem ÖAV-Patenschaftsfonds zur Verfügung. Daraus und mit den Spenden der ÖAV-Nationalparkpaten wurden in den vergangenen Jahren etwa Projekte wie Naturlehrpfade, alpine Infrastrukturmaßnahmen oder Marketingaktivitäten für den Alpintourismus in der NPHT-Region umgesetzt.