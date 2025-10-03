Institutionen gehen Hand in Hand für Naturschutz

Zwei bekannte Institutionen verlängern ihre Partnerschaft für weitere zehn Jahre und wollen so den Naturschutz fördern. Unter anderem wurden seit Bestehen der Vereinbarung Jagdansprüche abgetreten.
Der Österreichische Alpenverein (ÖAV) ist der größte Grundeigentümer im Nationalpark Hohe Tauern (NPHT). Damit ist er auch wesentlicher Partner für die sogenannte Naturzone. Seit 2005 hat man die Jagdansprüche an den Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern abgetreten.
Diese Vereinbarung wurde nun um weitere zehn Jahre verlängert. „Mit der erneuten Unterzeichnung nehmen wir unsere Verantwortung für den Naturschutz wahr. Die internationale Anerkennung des Nationalparks mit seiner Naturzone behält damit die stabile Basis“, sagt ÖAV-Präsident Wolfgang Schnabl.
Zahlreiche Projekte umgesetzt
Die Entschädigungszahlungen, die mit der Übertragung der Jagdrechte fällig werden, stellt der Alpenverein dem ÖAV-Patenschaftsfonds zur Verfügung. Daraus und mit den Spenden der ÖAV-Nationalparkpaten wurden in den vergangenen Jahren etwa Projekte wie Naturlehrpfade, alpine Infrastrukturmaßnahmen oder Marketingaktivitäten für den Alpintourismus in der NPHT-Region umgesetzt.
Um dieses Naturjuwel zu erhalten, braucht es langjährige und verlässliche Partner wie den Österreichischen Alpenverein.
LR René Zumtobel
Bild: Birbaumer Christof
„Um dieses Naturjuwel zu erhalten, braucht es langjährige und verlässliche Partner wie den Österreichischen Alpenverein“, sagt Tirols Naturschutzlandesrat René Zumtobel. Mit der Vereinbarung entstehe somit eine Win-win-Situation, die Stabilität bringen soll.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.