Die kleine Botin taucht in den Oktober ein

Der Erntedank gilt den Schätzen der Natur: Kürbisse, Karotten und rote Rüben, Salbei und Thymian für den Hals, wenn er dann im Winter kratzig ist. Genau so ist es allerdings auch im übertragenen Sinne: ich habe in meinem Leben schon einige Oktober erlebt, die alles verändert haben. Spannenderweise habe ich verhältnismässig häufig im Herbst den Job gewechselt, neue Projekte initiiert und auch meine Bücher haben ihren Anfang im Laufe von Oktober gefunden. Aber auch privat blieb seit einer Entscheidung im Oktober 2023 kein Stein auf dem anderen.