Die kleine Botin taucht in den Oktober ein

Was ich mit dem Monat Oktober verbinde und warum ich mich auf den Herbst freue. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Als der zehnte Monat des Jahres meldet sich der Oktober deutlich spürbar bei uns. Die Tage werden kürzer, die Luft ist kühl und wenn die Sonne scheint, hat das Licht so einen ganz besonderen goldenen Schimmer. Hoffnungsfroh. Und ich finde, es ist jetzt ganz deutlich an der Zeit zu ernten, was wir am Anfang des Jahres gesät haben und was in den letzten Monaten „gewachsen“ ist.
Der Erntedank gilt den Schätzen der Natur: Kürbisse, Karotten und rote Rüben, Salbei und Thymian für den Hals, wenn er dann im Winter kratzig ist. Genau so ist es allerdings auch im übertragenen Sinne: ich habe in meinem Leben schon einige Oktober erlebt, die alles verändert haben. Spannenderweise habe ich verhältnismässig häufig im Herbst den Job gewechselt, neue Projekte initiiert und auch meine Bücher haben ihren Anfang im Laufe von Oktober gefunden. Aber auch privat blieb seit einer Entscheidung im Oktober 2023 kein Stein auf dem anderen.
Rückblickend hat mir der zehnte Monat des Jahres häufig die Augen geöffnet und mich klar erkennen lassen, was gerade zu „ernten“ war. Ich komme vom Land und habe die Zeit der Ernte also auch als hart, schwer und mühevoll kennengelernt, auch wenn dann nach getaner Arbeit die Speicher und Keller voll waren. Der Oktober ist für mich daher reich, golden und aufschlussreich zugleich. Ich freue mich darauf, zu ernten, was mich nährt und zu säen, was mir morgen Kraft schenkt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.