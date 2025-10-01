Graz muss weitere sieben Millionen Euro einsparen

Konkret werden im Budget 2026 die Werte von heuer fortgeschrieben, es gibt nicht wie ursprünglich geplant eine Anpassung an die Inflation. Zudem müssen alle Bereiche im nächsten Jahr 1,4 Prozent einsparen. Dadurch sollen die Einschnitte für die einzelnen Bereiche „überschaubar und verkraftbar bleiben.“ Eber betont: „Es geht nicht darum, Strukturen zu zerstören, sondern es geht uns darum, Strukturen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig budgetär umsichtig zu agieren.“