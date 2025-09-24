Monstersturm „Ragasa“ fordert schon zig Tote

Meteorologen rechnen damit, dass sich „Ragasa“ auf seinem Weg nach Westen abschwächt. In der Nacht auf Freitag (Ortszeit) dürfte der Taifun den Norden Vietnams erreichen. Die Behörden dort warnen vor Starkregen und Überschwemmungen. Besonders problematisch: Kurz nach „Ragasa“ wird auch der Sturm „Bualoi“ in der Region erwartet, was die Gefahr von Überschwemmungen und Zerstörungen weiter erhöht.