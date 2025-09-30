Tiroler mit vermeintlichem Lottogewinn abgezockt

Um seinen vermeintlichen Lottogewinn ausbezahlt zu bekommen, sollte ein Tiroler (66) am Dienstag Gutscheincodes von sogenannte Gift-Cards telefonisch durchgeben. Der Mann fiel auf eine Betrügerin hinein. Mehr als 1000 Euro sind nun futsch.
Der 66-jährige Mann aus Westendorf wurde am Montagvormittag von einer unbekannten Frau kontaktiert. Diese setzte ihn darüber in Kenntnis, dass er bei einer Lotterie einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag erzielt habe.
Codes der Anruferin mitgeteilt
Um diesen zu erhalten, müsse der Mann vorab Gebühren entrichten, hieß es bei einem neuerlichen Anruf am Dienstagvormittag. „Der Mann sollte sogenannte ,Gift-Cards‘ kaufen und die Gutscheincodes zum Zwecke der Ausbezahlung des Lottogewinns an die Anruferin mitteilen“, heißt es seitens der Polizei. Dieser Aufforderung kam der 66-Jährige nach.
Geld überwiesen, Gewinn nie erhalten
Durch den Kauf der „Gift-Cards“ und Bekanntgabe der Gutscheincodes entstand dem 66-Jährigen laut den Ermittlern ein Schaden in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages. Weiteren Aufforderungen zum Kauf zusätzlicher Gutscheine ist der Mann nicht mehr nachgekommen. Zu einer Gewinnauszahlung kam es freilich nie.
