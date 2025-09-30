Tiroler mit vermeintlichem Lottogewinn abgezockt

Codes der Anruferin mitgeteilt

Um diesen zu erhalten, müsse der Mann vorab Gebühren entrichten, hieß es bei einem neuerlichen Anruf am Dienstagvormittag. „Der Mann sollte sogenannte ,Gift-Cards‘ kaufen und die Gutscheincodes zum Zwecke der Ausbezahlung des Lottogewinns an die Anruferin mitteilen“, heißt es seitens der Polizei. Dieser Aufforderung kam der 66-Jährige nach.