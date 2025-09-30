Besser zuhören | Lippenbekenntnis

Lippenbekenntnis. Interessant, welchen Zugang eine erfolgreiche Politikerin, die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr, zu diesem Thema hat. Im „Krone“-Interview sagte sie jetzt, ein guter Bürgermeister, eine gute Bürgermeisterin müsse „die Leut’ spüren, in Gasthäusln gehen, verstehen, wie die Leute über einen denken“. Und da müsse man auch manches aushalten. Es sei eben „keine Majestätsbeleidigung“, wenn die Leute sagen: „Sie können mir gestohlen bleiben, mit Ihnen kann ich nichts anfangen.“ Mit so einer Haltung, so einem Auftreten gelang es Kahr, mit einer Partei wie der KPÖ(!) Nummer 1 in der zweitgrößten Stadt Österreichs zu werden. Man muss Kahrs Politik nicht gut finden. Aber etwas können Schwarze/Türkise, Rote, Blaue, Grüne von ihr lernen: Kritik, auch Ablehnung, ist keine „Majestätsbeleidigung“. Und Hinausgehen und Zuhören – das darf kein Lippenbekenntnis bleiben.