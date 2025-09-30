Fans stinksauer: „Chaos“ bei Sturms EL-Gegner

Von Celtic abgehängt

Die Atmosphäre bei Heimspielen sei für den Trainer inzwischen „toxisch“, stellt der „Guardian“ fest. Beschreibungen, die man in Zusammenhang mit dem Rangers-Fußball der vergangenen Wochen öfter liest: Langsam, lethargisch und schwach im defensiven Drittel. Immerhin hat der schottische Rekordmeister beim 2:1 in Livingston am Wochenende mit einem Tor in letzter Minute einen Sieg feiern können. Es war der erste im sechsten Ligaspiel der Saison für die Rangers, die in den vergangenen Jahren vom Stadtrivalen Celtic deutlich abgehängt wurden. Nach 2011 gelang den Rangers, seit jeher der Klub der Protestanten und Unionisten in Glasgow, nur ein Meistertitel (2021).