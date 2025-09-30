Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Chancen gestiegen

6412 Kilometer! Lohnt sich Odyssee für Alaba?

Champions League
30.09.2025 05:37
David Alaba (Mitte) hofft auf Einsatzminuten in der Champions League.
David Alaba (Mitte) hofft auf Einsatzminuten in der Champions League.(Bild: EPA/Javier Lizón)

Real Madrid will nach der Derby-Niederlage in La Liga auf Champions-League-Ebene gleich wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Dafür müssen die „Königlichen“ große Reisestrapazen überwinden, gilt es doch heute erstmals bei Kairat Almaty in Kasachstan zu bestehen. Der lange Trip könnte sich vor allem für ÖFB-Star David Alaba lohnen, aufgrund personeller Probleme in der Abwehr stehen die Chancen für den 33-Jährigen gut, mehr Spielzeit als bisher zu bekommen.

0 Kommentare

Als Kairat Almaty das Heimspiel gegen Real Madrid zugelost bekommen hatte, brach frenetischer Jubel beim Champions-League-Neuling aus. Bei den „Königlichen“ eher nicht. Zumal das „Weiße Ballett“ für den heutigen Auswärtstanz mit dem Flieger rund 6412 Kilometer zurücklegen muss. Also eine elfstündige Odyssee, Pardon, Anreise!

David Alaba durfte bisher nur in den beiden Liga-Auswärtsspielen bei Real Sociedad (2:1) und Levante (4:1) für ein paar Minuten ran, in den restlichen sechs Pflichtspielen wurde er nicht eingetauscht. Auch nicht beim 2:5 nach 2:2 zur Pause im Derby am Samstag beim Lokalrivalen Atletico.

David Alaba
David Alaba(Bild: APA/EXPA)

Da sich dabei allerdings mit Eder Militao und Dani Carvajal zwei Abwehrspieler verletzten, sind die „Aktien“ des Wieners wieder etwas gestiegen. Militao machte die Reise aufgrund eines erlittenen Schlages nicht mit, wird aber nicht länger fehlen, Rechtsverteidiger Carvajal aufgrund einer Wadenblessur dafür mehrere Wochen.

Lesen Sie auch:
Real-Star Kylian Mbappe
Ab 18.45 Uhr im Ticker
LIVE: Kairat gegen Real und Atalanta gegen Brügge
30.09.2025
Bittere Derby-Pleite
Nackenschlag für Real: „Erste Warnung für Alonso“
28.09.2025
Sieben-Tore-Spektakel
Atletico fügt Real im Derby erste Liga-Pleite zu
27.09.2025

Kasachstan-Premiere für Real
Mit Ferland Mendy, Antonio Rüdiger und Trent Alexander-Arnold sind weitere Verteidiger wegen Oberschenkelverletzungen sowieso nicht fit. Auch dass die Abwehr gegen Atletico über weite Strecken alles andere als sattelfest agierte, könnte Alaba, der den Vorteil hat, mehrere Positionen bekleiden zu können, in die Karten spielen. „Diejenigen, die starten, werden konkurrenzfähig sein“, betonte Real-Trainer Xabi Alonso. Real tritt zum ersten Mal gegen ein Team aus Kasachstan an, auch für Kairat kommt es zur Premiere gegen ein spanisches Team.

Xabi Alonso
Xabi Alonso(Bild: AFP/VYACHESLAV OSELEDKO)

„Real hat keine offensichtlichen Schwächen“, sagte Kairat-Trainer Rafael Urazbakhtin, der sich als „Fan der Arbeit von Xabi Alonso“ outete. Dem Angriffsfußball der Spanier wolle man auch dank der eigenen Heimstärke erfolgreich entgegenwirken. „Wir haben einen starken Teamgeist und sind gut organisiert“, erläuterte Kairats Trainer. Das bekam schon Celtic Glasgow in der Quali zu spüren, nach zwei 0:0-Partien fiel im Elferschießen die Entscheidung zugunsten der Kasachen, die zum Ligaphasen-Start bei Sporting Lissabon 1:4 verloren.

Real will hingegen nach dem 2:1-Sieg gegen Olympique Marseille, den Kylian Mbappe per Doppelpack fixierte, nachlegen. „Sie haben einen starken Kern, können gut kombinieren, spielen direkt und haben eine klare Vision“, warnte Reals Coach. Der Marktwert beläuft sich aber nur auf 12,73 Millionen Euro, während die Madrilenen einen Kaderwert von 1,40 Milliarden Euro haben. „Wir wollen ein anderes Bild abgeben, den Trend nach der Niederlage gleich wieder umkehren“, meinte Mittelfeldspieler Federico Valverde.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
121.340 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
105.935 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Ausland
Artistin stürzt vor Zirkusbesuchern in den Tod
105.532 mal gelesen
Viele Besucher, die den dramatischen Vorfall miterlebten, verließen den Saal noch vor Eintreffen ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1576 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1323 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1157 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Champions League
Chancen gestiegen
6412 Kilometer! Lohnt sich Odyssee für Alaba?
Ab 18.45 Uhr im Ticker
LIVE: Kairat gegen Real und Atalanta gegen Brügge
Champions League
Konferenz mit Bayern und Liverpool ab 21 Uhr LIVE
Kritik nach Klatsche
„Sane wird beim DFB maximal noch Bälle aufpumpen“
Champions League
Barca und ManCity gewinnen, Frankfurt-Kantersieg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf