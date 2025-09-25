„Bin froh, dass ich nichts mehr damit zu tun habe“

Nach dem Weltcupfinale in Sun Valley verabschiedete sich Brunner im April 2025 in die Pension. Die jüngste Tragödie um den Italiener Matteo Franzoso, der nach einem Sturz in La Parva (Chile) einen Tag vor seinem 26. Geburtstag verstarb, entfacht eine neue Debatte über notwendige Sicherheitsmaßnahmen. „Ich habe mit meinen Athleten während vielen Jahren in La Parva trainiert. Weil diese Strecke fast ausschließlich von veralteten B-Netzen abgesichert ist, weiß ich, wie gefährlich Speed-Fahrten hier sind“, so Brunner gegenüber „Blick“.