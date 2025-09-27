Stallorder missachtet: „Lewis hat es gut gemacht“

Genau das trat ein, doch Hamilton hielt sich nicht an die Absprache. Obwohl ihn Renningenieur Riccardo Adami in der letzten Runde noch aufforderte („Lass Charles vorbei. Er liegt eineinhalb Sekunden hinter dir. Das ist die letzte Runde“), blockierte Hamilton. Mit einer halben Sekunde Vorsprung rollte er als Achter über die Linie, Leclerc war richtig sauer auf seinen Teamkollegen und blieb Neunter. „Es ist mir eigentlich egal, es geht nur um den achten Platz. Also ist es okay, er kann sich über diesen achten Platz freuen. Es ist nur dumm, weil es nicht fair ist“, so der Monegasse.