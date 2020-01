Für Ex-Kicker Kuljic öffneten sich Gefängnistore

Rund 80 Gramm Kokain hatte der Ex-Kicker - selbst laut eigenen Angaben seit Längerem süchtig - an mehrere Abnehmer weitergegeben, zudem illegal Waffen besessen, einen Teleskopschlagstock sowie eine Faustfeuerwaffe. Am 5. Dezember musste er sich deshalb vor Gericht verantworten, gab sich einsichtig und therapiewillig. „Ich will ein strafloses Leben“, erklärte der 42-Jährige damals, wollte sich nicht zuletzt aufgrund seiner Rolle als junger Familienvater von den Drogen lossagen.