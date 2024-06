Erster Saisonsieg und Debüt von Ex-Profi Kuljic

Was für ein Saisonabschluss! Im letzten Saisonspiel in der 1. Klasse Süd holte Saalbach tatsächlich noch den ersten Sieg. Gegen die 1b des FC Pinzgau gelang ein 1:0-Auswärtssieg. Goldtorschütze war Spielmacher Christoph Wernet in der 62. Minute durch einen Freistoß. Davor hatten die Hausherren sogar einen Elfmeter. Bis auf ein Unentschieden schaute bisher nichts heraus, die Saalbacher steigen mit nur vier Punkten und einem Torverhältnis von 9:148 sang- und klanglos ab. In der 1. Süd steht mit Bruck der Meister bereits fest. Dieser kann am Sonntag (15) gegen Rauris die Saison ohne Niederlage beenden.