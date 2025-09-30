Frau ging beim Möbelkauf Betrügern „auf den Leim“

Eine neue Küche wollte sich eine Frau aus der ehemaligen Waldviertler kika-Stadt gönnen. Im Internet wurde sie fündig und erwärmte ihr Herz für eine gebrauchte Variante. Sogar geliefert hätte man. Soweit die Theorie, was in der Praxis ganz anders kam ...
So schön sah die Küche aus, die eine vermeintliche Facebook-Marketplace-Userin zum Verkauf anbot. Das weckte das Interesse einer 55-Jährigen aus Horn, die Kontakt aufnahm.
Man war sich relativ rasch über den Preis einig. Sogar auch darüber, dass die Küche nach Horn geliefert wird. In gutem Glauben überwies die Frau eine Anzahlung auf das von der Verkäuferin genannte Konto. In der Folge zahlte sie auch weitere Summen für die Anmietung eines Lkws und für Treibstoff ein.
Anzeige erstattet
Die Küche kam noch immer nicht. Was aber kam, waren weitere Zahlungsaufforderungen. Die 55-Jährige zeigte den Betrug bei der Polizei an. In Summe wurde sie um einen niedrigen dreistelligen Betrag erleichtert.
