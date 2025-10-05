Zu Hause sicher betreut mit ELSNER Pflege

Seit mehr als 15 Jahren gilt ELSNER Pflege als erste Adresse, wenn es um die 24-Stunden-Betreuung geht. Mit über 1.200 erfahrenen Betreuungskräften, die Tag und Nacht für ihre Klient:innen im Einsatz sind, steht das Unternehmen für Qualität, Verlässlichkeit und vor allem Menschlichkeit.