Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

15 Jahre Qualität

Zu Hause sicher betreut mit ELSNER Pflege

Tirol
05.10.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Bildlmacher Michael Ladstaetter)

Seit mehr als 15 Jahren gilt ELSNER Pflege als erste Adresse, wenn es um die 24-Stunden-Betreuung geht. Mit über 1.200 erfahrenen Betreuungskräften, die Tag und Nacht für ihre Klient:innen im Einsatz sind, steht das Unternehmen für Qualität, Verlässlichkeit und vor allem Menschlichkeit.

Das Erfolgsrezept ist einfach und doch besonders: Wer Unterstützung braucht, erhält sie dort, wo man sich am wohlsten fühlt – und zwar in den eigenen vier Wänden. Das Team aus österreichweit tätigen Vor-Ort-Partner:innen garantiert persönliche Beratung, individuelle Bedarfsanalysen und reibungslose Organisation – vom Erstgespräch bis zur Förderabwicklung werden dadurch Familien in einer oft schwierigen Situation entlastet.

Zitat Icon

„Unser Anspruch ist es, Familien in einer herausfordernden Lebenssituation zuverlässig zu entlasten und gleichzeitig den Betreuungskräften die Wertschätzung zukommen zu lassen, die sie verdienen“,

betont Geschäftsführer Mag. Christian H. Elsner.

Bild: AngeloLair

Faire Bedingungen für Betreuungskräfte

Ein zentrales Anliegen des Unternehmens ist die faire Bezahlung der Betreuungskräfte. Denn nur wenn sie langfristig motiviert und wertgeschätzt werden, entsteht eine stabile Betreuungssituation. Dieses Zusammenspiel von Professionalität und Menschlichkeit macht ELSNER Pflege zu einem der führenden Anbieter in Österreich.

Kompetenz, Transparenz, Vertrauen

Von der Auswahl der passenden Betreuungskraft bis hin zu Formalitäten und Förderungen: Alles wird aus einer Hand organisiert. Das schafft Vertrauen und Sicherheit für Betroffene wie auch Angehörige. Der Erfolg zeigt sich nicht nur in der hohen Kundenzufriedenheit – Kund:innen machen die Agentur zu der mit den meisten 5-Sterne-Bewertungen im Land – sondern auch in der starken Position am österreichischen Pflegemarkt.

(Bild: ELSNER Pflege)

15 Jahre Erfahrung, Herz und Verlässlichkeit machen ELSNER Pflege nicht nur zu einem unverzichtbaren Partner für Familien, die Unterstützung brauchen, sondern auch für Betreuungskräfte, die faire Bedingungen verdient haben. Weitere Informationen finden Sie HIER.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Tirol

krone.tv

Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
208.603 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Sport-Mix
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen
208.376 mal gelesen
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
87.159 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1127 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
868 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
859 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf