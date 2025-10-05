Zu Hause sicher betreut mit ELSNER Pflege

Seit mehr als 15 Jahren gilt ELSNER Pflege als erste Adresse, wenn es um die 24-Stunden-Betreuung geht. Mit über 1.200 erfahrenen Betreuungskräften, die Tag und Nacht für ihre Klient:innen im Einsatz sind, steht das Unternehmen für Qualität, Verlässlichkeit und vor allem Menschlichkeit.
Das Erfolgsrezept ist einfach und doch besonders: Wer Unterstützung braucht, erhält sie dort, wo man sich am wohlsten fühlt – und zwar in den eigenen vier Wänden. Das Team aus österreichweit tätigen Vor-Ort-Partner:innen garantiert persönliche Beratung, individuelle Bedarfsanalysen und reibungslose Organisation – vom Erstgespräch bis zur Förderabwicklung werden dadurch Familien in einer oft schwierigen Situation entlastet.
„Unser Anspruch ist es, Familien in einer herausfordernden Lebenssituation zuverlässig zu entlasten und gleichzeitig den Betreuungskräften die Wertschätzung zukommen zu lassen, die sie verdienen“,
betont Geschäftsführer Mag. Christian H. Elsner.
Bild: AngeloLair
Faire Bedingungen für Betreuungskräfte
Ein zentrales Anliegen des Unternehmens ist die faire Bezahlung der Betreuungskräfte. Denn nur wenn sie langfristig motiviert und wertgeschätzt werden, entsteht eine stabile Betreuungssituation. Dieses Zusammenspiel von Professionalität und Menschlichkeit macht ELSNER Pflege zu einem der führenden Anbieter in Österreich.
Kompetenz, Transparenz, Vertrauen
Von der Auswahl der passenden Betreuungskraft bis hin zu Formalitäten und Förderungen: Alles wird aus einer Hand organisiert. Das schafft Vertrauen und Sicherheit für Betroffene wie auch Angehörige. Der Erfolg zeigt sich nicht nur in der hohen Kundenzufriedenheit – Kund:innen machen die Agentur zu der mit den meisten 5-Sterne-Bewertungen im Land – sondern auch in der starken Position am österreichischen Pflegemarkt.
15 Jahre Erfahrung, Herz und Verlässlichkeit machen ELSNER Pflege nicht nur zu einem unverzichtbaren Partner für Familien, die Unterstützung brauchen, sondern auch für Betreuungskräfte, die faire Bedingungen verdient haben. Weitere Informationen finden Sie HIER.