Kaminbrand bei Gasthof sorgte für Feuerwehreinsatz

Feueralarm am frühen Sonntagabend im Tiroler Unterland: Ein Kaminbrand bei einem Gasthaus in Kramsach (Bezirk Kufstein) hatte einen Einsatz der Feuerwehr zur Folge. Diese konnte durch ihr rasches Einschreiten Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde niemand.
Gegen 18.15 Uhr wurde in Kramsach Feueralarm ausgelöst. Bei einem Gasthof im Ortsteil Voldöpp war es zum Kaminbrand gekommen. „Dichte Rauchschwaden stiegen auf. Vom Brandgeschehen war der Kamin eines Holzofens betroffen“, heißt es vonseiten der Polizei.
Feuerwehr war rasch zur Stelle
Mitarbeiter des Gasthofes versuchten, mit einem Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen. Die alarmierte Feuerwehr Kramsach rückte mit 35 Einsatzkräften an und konnte die Situation schließlich rasch unter Kontrolle bringen und den Brand erfolgreich löschen.
Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens könne noch nicht beziffert werden.
Kommentare
