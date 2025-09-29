Kaminbrand bei Gasthof sorgte für Feuerwehreinsatz

Gegen 18.15 Uhr wurde in Kramsach Feueralarm ausgelöst. Bei einem Gasthof im Ortsteil Voldöpp war es zum Kaminbrand gekommen. „Dichte Rauchschwaden stiegen auf. Vom Brandgeschehen war der Kamin eines Holzofens betroffen“, heißt es vonseiten der Polizei.