The Smashing Machine zeigt den inneren Kampf

Ab dem 2. Oktober zeigt Dwayne Johnson in „The Smashing Machine“ eine neue Seite: Als Mixed-Martial-Arts-Legende Mark Kerr kämpft er nicht nur im Ring, sondern auch gegen innere Dämonen. Emily Blunt steht ihm als emotionale Stütze zur Seite – und mit etwas Glück gibt es tolle Preise zu gewinnen!
Dwayne Johnson spielt Mark Kerr, eine Legende der Mixed Martial Arts – unnachgiebig im Ring, rastlos und zerrissen im Leben. Dabei offenbart Johnson eine völlig neue Seite: Facettenreich, verletzlich und mit unglaublicher Präsenz spielt er einen Mann, der an seinem rauschhaften Leben zwischen Höhenflug, Erfolgsdruck und dem Kampf gegen die eigenen Dämonen fast zerbricht. An der Seite von Dwayne Johnson ist die Oscar®-nominierte Schauspielerin Emily Blunt als Dawn Staples zu sehen, Kerrs Lebensgefährtin und emotionaler Anker.
Regisseur Benny Safdie inszeniert mit dokumentarischer Präzision und emotionaler Wucht. Neben Dwayne Johnson und Emily Blunt stehen echte Kampfsportgrößen wie Ryan Bader und Oleksandr Usyk vor der Kamera – authentisch und eindrucksvoll. Die Beziehung zwischen Kerr und Dawn Staples ist geprägt von Nähe und Konflikt. Ihre Auseinandersetzungen wirken wie Kämpfe im Oktagon – roh, ehrlich und voller Intensität.
Mitmachen & gewinnen
Passend zum baldigen Filmstart am 2. Oktober verlost die „Krone“ 1x2 Kinogutscheine sowie 1x2 Tickets für die XCC3: PATH TO GLORY, Österreichs spektakulärstes Kampfsport Event, welches am 8. November in der Wiener Steffl Arena stattfinden wird. Einfach das untenstehende Formular bis zum 2. Oktober, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
