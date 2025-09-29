Langstrecken-Pilot Bachler holt 2. Saisontitel

Langstrecken-Pilot Klaus Bachler hat nach dem GT-Titelgewinn in der Asian Le Mans Serie nun auch den GT3-Gesamtsieg in der europäischen 24-Stunden-Serie und den Sieg in der ProAm-Wertung errungen.
Der Steirer verteidigte die Führung mit seinen deutschen Teamkollegen vom bayrischen Porsche-Team Proton Huber Competition beim abschließenden 24-Stunden-Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya mit einem vierten Platz erfolgreich.
„Tolle Geschichte“
„Wir waren zu Saisonstart sicher nicht im Favoritenkreis, haben uns aber im Laufe des Jahres stetig weiterentwickelt. Dass wir jetzt die Titel-Pokale entgegennehmen konnten, ist schon eine tolle Geschichte, über die ich mich sehr freue“, erklärte Bachler. „Denn jeder Gewinn einer Meisterschaft zeigt dir, dass du über das ganze Jahr einen guten Job gemacht hast.“
