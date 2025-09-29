Langstrecken-Pilot Bachler holt 2. Saisontitel

„Tolle Geschichte“

„Wir waren zu Saisonstart sicher nicht im Favoritenkreis, haben uns aber im Laufe des Jahres stetig weiterentwickelt. Dass wir jetzt die Titel-Pokale entgegennehmen konnten, ist schon eine tolle Geschichte, über die ich mich sehr freue“, erklärte Bachler. „Denn jeder Gewinn einer Meisterschaft zeigt dir, dass du über das ganze Jahr einen guten Job gemacht hast.“