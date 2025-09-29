Shanghai: Ofner kennt seinen Auftaktgegner

Lädiertes Handgelenk

Ofner nutzt bei dem mit mehr als neun Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier sein „protected ranking“ nach seiner Verletzungspause aufgrund seiner Fersenoperationen. In den vergangenen Wochen war er aber nicht deshalb auf der Tour nicht tätig, da machte ihm ein lädiertes rechtes Handgelenk zu schaffen. Gegen den 22-jährigen Nardi hat er bisher nur zweimal auf Challenger-Ebene gespielt und dabei 2023 zwei Siege eingefahren. Bei einem Aufstieg würde in der 2. Runde der als Nummer 32 gesetzte Franzose Giovanni Mpetshi Perricard warten.